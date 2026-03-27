Una serata InterNazionale a tutti gli effetti. Ieri, dalle 18 a notte fonda, sono scesi in campo ben 7 giocatori dell'Inter per rappresentare il proprio Paese in partite dalla grande importanza come i playoff verso il Mondiale o in amichevole di preparazione alla manifestazione in programma negli USA, in Canada e in Messico. Ebbene, tutti hanno potuto festeggiare la vittoria.
L'Italia ha superato l'Irlanda del Nord a Bergamo e si è guadagnata la finale playoff in programma martedì 31 marzo a Zenica (20.45) contro la Bosnia dell'ex nerazzurro Edin Dzeko. Prestazioni molto positive per Alessandro Bastoni, impiegato al centro della difesa a tre, per Federico Dimarco e per Nicolò Barella. Pio Esposito ha dato il suo contributo dal 63', panchina per Davide Frattesi. Decisivi nella ripresa i gol di Sandro Tonali (56') e Moise Kean (80').
Sorride anche Hakan Calhanoglu, che al Vodafone Park di Istanbul è stato il migliore in campo per la Turchia, capace di battere 1-0 la Nazionale romena e di ottenere il pass per la finale playoff contro il Kosovo, in agenda a Pristina il 31 marzo alle 20.45. Decisiva la rete di Ferdi Kadioglu al 53'.
Decisivo anche Piotr Zielinski ieri sera allo Stadion Narodowy di Varsavia, dove la Polonia ha battuto in rimonta l'Albania di Kristjan Asllani, andata avanti con Harber Hoxha al 42'. Nella ripresa un colpo di testa di Robert Lewandowski (63') e un gran tiro dalla distanza del centrocampista dell'Inter (73') hanno concretizzato il ribaltone. Prossimo appuntamento il 31 marzo a Solna contro la Svezia.
Due vittorie anche per i due nerazzurri impegnati in amichevole dall'altra parte dell'Oceano. La Francia ha superato 2-1 il Brasile al Gillette Stadium di Foxborough, Massachsetts:Kylian Mbappé al 32' e Hugo Ekitiké al 65' rendono vano il gol di Gleison Bremer (78'). Marcus Thuram in campo nella ripresa, al 66', al posto dello stesso Mbappé.
A notte fonda italiana, al Camping World Stadium di Orlando, Florida, la Croazia supera 2-1 in rimonta la Colombia, andata in vantaggio con Jhon Arias al 2' e raggiunta da Luka Vuskovic al 6'. A decidere la partita è Igor Matanovic al 43'. Petar Sucic, in campo per 61 minuti, autore di una buona prestazione.
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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