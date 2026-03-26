Sarà la Bosnia di Edin Dzeko l’avversaria dell’Italia nella finale playoff. I balcanici hanno superato ai calci di rigore il Galles dopo l’1-1 nei tempi regolamentari. James aveva portato in vantaggio la selezione gallese, poi proprio l’ex interista ha ristabilito la parità portando il match ai tempi supplementari e poi ai calci di rigore. Nella lotteria finale decisivi gli errori di Johnson e Williams. Appuntamento dunque martedì 31 marzo allo stadio Bilino Polje di Zenica.

Queste le quattro finali che si giocheranno martedì 31 marzo, il programma e i gironi nei quali finiranno le vincenti.

PERCORSO A

Bosnia Erzegovina - Italia (Zenica, 20.45)

La vincente sarà inserita nel Gruppo A dei Mondiali, che comprende Canada, Qatar e Svizzera.

PERCORSO B

Svezia - Polonia (Solna, 20.45)

La vincente sarà inserita nel Gruppo F dei Mondiali, che comprende Olanda, Giappone e Tunisia.

PERCORSO C

Kosovo - Turchia (Pristina, 20.45)

La vincente sarà inserita nel Gruppo D dei Mondiali, che comprende Stati Uniti, Paraguay e Australia.

PERCORSO D

Repubblica Ceca - Danimarca (Praga, 20.45)

La vincente sarà inserita nel Gruppo A dei Mondiali, che comprende Messico, Sudafrica e Corea del Sud.