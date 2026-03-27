"Io ho un debole per Pio Esposito. Lo avevo già detto in qualche intervista in passato che tra quei giovani in crescita era quello che mi piaceva di più. Sono felice dei progressi che sta facendo, ovviamente gioca in una grande squadra con grandi giocatori e questo lo facilita, ma anche ieri in Nazionale è entrato bene. Sono felice per lui, contro la Bosnia farei giocare lui e Moise Kean". Questo il pensiero dell'attaccante del Paris FC Ciro Immobile nel corso del suo intervento su 'Sky Calcio Unplugged' a proposito dell'attaccante dell'Inter.

Ma chi sarà il trascinatore degli Azzurri contro la Bosnia? "Punto sempre su quelli che hanno più esperienza: quelli dell'Inter hanno giocato due finali di Champions, Gigio Donnarumma l'ha anche vinta. In queste partite conta molto l'esperienza. Se Immobile avrebbe fatto comodo? In forma e senza infortuni sicuramente (ride, ndr). A inizio anno Rino Gattuso era venuto a Bologna quando eravamo in ritiro, prima dell'inizio del campionato. Mi aveva detto che avevo le stesse possibilità degli altri, poi tutto sta a quello che fai in campo. È andata come andata, la possibilità comunque c'era".