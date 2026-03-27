Dopo i fischi a Bastoni, una nuova polemica investe Dimarco e altri giocatori della Nazionale azzurra, ripresi mentre esultano alla vittoria della Bosnia contro il Galles. A parlare sui social sono sempre gli stessi protagonisti, c'è chi ne fa una questione di tifo senza considerare il bene di un Paese intero. C'è chi ha tifato Irlanda del Nord e tiferà Bosnia perché convinto di una reale Marotta League.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 27 marzo 2026 alle 15:30
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.