Dopo i fischi a Bastoni, una nuova polemica investe Dimarco e altri giocatori della Nazionale azzurra, ripresi mentre esultano alla vittoria della Bosnia contro il Galles. A parlare sui social sono sempre gli stessi protagonisti, c'è chi ne fa una questione di tifo senza considerare il bene di un Paese intero. C'è chi ha tifato Irlanda del Nord e tiferà Bosnia perché convinto di una reale Marotta League.