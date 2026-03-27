"Come carisma e personalità, Lippi è l'allenatore per eccellenza. Un grande, ha vinto tanto e poi ha avuto la consacrazione nel 2006 con il Mondiale che si è meritato fortemente. Mi ha rivoluto lui all'Inter, gli sono molto grato. Mi ha trasmesso qualcosa, anche se le cose in nerazzurro non andarono come dovevano". Lo ha detto Sebastien Frey, protagonista di 'Storie di Serie A', su Radio TV Serie A.

Il francese, poi, ha parlato del momento più buio della sua carriera, l'infortunio al ginocchio, un periodo durante il quale fu Roberto Baggio a regalargli un raggio di luce: "Mi rompo prima del Mondiale, il mio ginocchio è completamente esploso - il suo ricordo -. Avevo subito lo stesso infortunio di Baggio, quando lo chiamo m dice che si aspettava la mia telefonata. Quindi gli ho chiesto: "Come ne sei venuto fuori?'. Ecco perché oggi siamo molto legati, quella cosa mi ha salvato la carriera. Era luminoso, non so come spiegartelo. Ogni tifoso di qualsiasi squadra ha amato Baggio, chi dice il contrario è un bugiardo. Ha fatto sognare tutti".