MVP di Fiorentina-Inter 1-1, Nicolò Fagioli parla così a DAZN della partita del Franchi: "Confermo che siamo ancora in apnea, un punto non ci toglie dalla zona retrocessione - la premessa del centrocampista -. Ma guardiamo il lato positivo perché, secondo me, abbiamo fatto una grandissima prestazione di squadra. Il premio l'ho vinto io ma doveva vincerlo Ndour che sta dimostrando il suo valore dopo momenti difficili".

Cosa avete pensato sulla parata di De Gea su Pio Esposito all'ultimo minuto?

"Menomale... Se no sarebbe stato un incubo".

Ti stai preparando diversamente rispetto al passato?

"Ho lavorato tanto col mister, mi sono messo a disposizione. Mi sono convinto che quello deve essere il mio ruolo".

Quanto sei dispiaciuto per non essere rientrato tra i convocati?

"Ci sperano tutti di andare in Nazionale, mi è spiaciuto non leggere il mio nome nella lista. Significa che devo fare di più per meritarmi la convocazione"