Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter proporrà a Yann Sommer di restare un altro anno ma per fare il vice del futuro portiere titolare che potrebbe essere Guglielmo Vicario, il profilo preferito del club milanese. Lo svizzero ha rimandato ogni tipo di decisione sul suo futuro a giugno, al termine di una stagione che lo vedrà ancora protagonista tra i pali della porta nerazzurra, almeno per le ultime otto partite di campionato. In Coppa Italia, invece, se Cristian Chivu non cambierà idea, toccherà a Josep Martinez, la cui permanenza, così come quella dell'ex Bayern Monaco, non è affatto scontata. Lo spagnolo, stando alla rosea, non viene ritenuto totalmente affidabile per fare il numero uno, ecco perché in Viale della Liberazione si stanno facendo delle riflessioni sul suo destino dopo aver investito 15 milioni di euro due estati fa per strapparlo al Genoa.