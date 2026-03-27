In un contesto di rinnovamento nel quale tanti giocatori potrebbero lasciare anche tra i big, il punto fermo per il centrocampo dell'Inter, nella mente dei dirigenti, è che Aleksandar Stankovic fa tatto tornare alla base. Il giocatore mette tutti d'accordo, come si legge su Tuttosport, al di là di quello che succederà con Calhanoglu e del possibile affare Koné.

Nelle intenzioni del club, quel che è stato Pio Esposito quest'anno lo sarà Stankovic l'anno prossimo. I due hanno anche giocato insieme nelle giovanili, allenati da Chivu. Al Bruges ha finora messo a segno 45 presenze con 7 gol (2 in Champions) e 5 assist. Una crescita che ha attirato Atletico Madrid, Borussia Dortmund e le inglesi, ma l'Inter vuole sfruttare la recompra da 23 milioni di euro. Il valore del ragazzo è ormai arrivato attorno a quota 40 e l'intenzione è tenerlo. Potrebbe fungere da perno centrale nel 3-5-2, come vice Calhanoglu, ma anche da box-to-box se si dovesse passare al 3-4-2-1 o 4-2-3-1.