Il nome di Alessandro Bastoni è particolarmente popolare in questo periodo quando si parla di mercato. Il pressing del Barcellona è reale e le voci continuano ad aumentare in modo sensibile. Anche Sportitalia fa il punto della situazione, sottolineando come tra i club non ci sia stato ancora alcun contatto e che le cifre per il cartellino che girano solo puramente ipotetiche. Vero è comunque il gradimento del difensore per la soluzione catalana, al punto da non considerare altre opzioni.

Per i blaugrana Bastoni è la priorità per la difesa e non viene valutata alcuna alternativa. Il classe '99 sarebbe perfetto per le idee calcistiche di Hansi Flick e le cifre presentate all'entourage sono decisamente più alte di quanto percepisca a Milano, dove nella stagione in corso percepirà 7 milioni. Appare chiaro come il rinnovo con i nerazzurri non si discosterebbe troppo dallo stipendio attuale e un'eventuale permanenza all'Inter sarebbe per Bastoni una questione di cuore più che economica.

Il rischio che però alla fine il difensore della Nazionale accetti la corte catalana è concreto, per questa ragione, anche in previsione di una rifondazione estiva, in Viale della Liberazione si lavora su altri profili per la difesa, strategia che comunque prescinde dal futuro del centrale di Casalmaggiore. In attesa di nomi più appetibili dal punto di vista mediatico, il vantaggio che i milanesi si sono costruiti nella rincorsa a Oumar Solet dell’Udinese a partire dalla scorsa estate, sostiene Sportitalia, si è decisamente incrementato nell’ultimo periodo.