Bella prestazione della Croazia che al Camping World Stadium di Orlando ha superato 2-1 in amichevole la Colombia davanti a oltre 65 mila spettatori. Dopo 2 minuti è Jhon Arias a sbloccare il risultato, rimesso in parità 4 minuti dopo dal difensore Luka Vuksovic. Decisivo al 43' la rete di Luka Matanovic a cui nella ripresa i sudamericani non riescono a porre rimedio.

Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, è rimasto in campo per oltre un'ora, sostituito al 61' da Martin Baturina. Buona prestazione per il nerazzurro, che ha garantito solidità e qualità alla mediana croata.