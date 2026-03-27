Cambi in vista nella difesa dell'Inter. Il punto lo fa il Corriere dello Sport. Il futuro di De Vrij è ancora soggetto a valutazioni, mentre Acerbi e Darmian sembrano avviati alla scadenza contrattuale. E c'è una casella lasciata libera già a gennaio da Palacios.

Ci sarebbe anche l'incognita Bastoni, nel mirino del Barcellona, anche se per ora il centrale azzurro non ha aperto alla possibilità di lasciare Milano. E il suo sostituto, Carlos Augusto, è in una fase della carriera in cui chiede maggiore continuità di impiego. Pavard aspetta invece le intenzioni dell'Olympique Marsiglia, mentre Akanji verrà riscattato. Le piste in entrata sono quelle di Solet, da tempo nel mirino di Ausilio e Baccin. Nel frattempo è stato anche affrontato il discorso legato a Muharemovic, su cui c'è anche la Juventus.

Torna anche il nome di Giovanni Leoni, reduce da un grave infortunio. I nerazzurri potrebbero riprenderlo in prestito. Dall'Argentina rimbalza invece l'interesse per Lautaro Rivero, classe 2003 del River Plate, convocato dalla nazionale.