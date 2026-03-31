E' difficile immaginare che Matias Soulé giocherà titolare la gara tra e Inter Roma, in programma a San Siro il giorno di Pasqua. Secondo Sky Sport, i prossimi 2-3 allenamenti daranno risposte circa le condizioni dell'argentino, che la scorsa settimana è tornato a lavorare in gruppo dopo un lungo periodo ai box per la pubalgia. Da quel che filtra da Trigoria, l'ex Juve e Frosinone potrebbe ritagliarsi uno spazio a gara in corso, il che sarebbe comunque un'ottima notizia per Gian Piero Gasperini.