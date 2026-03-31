Il primo dei nazionali di ritorno ad Appiano Gentile sarà oggi Marcus Thuram, pronto (come si legge sul Corriere dello Sport) a contendere un posto a Pio Esposito domenica contro la Roma per affiancare Lautaro Martinez

Dopo aver giocato 102' con la Francia nelle due amichevoli in programma, Thuram cercherà riscatto anche in maglia nerazzurra affrontando una squadra che gli porta bene. Contro la Roma ha segnato infatti 3 volte in 5 precedenti, compreso uno in Europa League vissuto nel 2018/19 al Borussia Moenchengladbach.

Sezione: Rassegna / Data: Mar 31 marzo 2026 alle 09:24
Autore: FcInterNews Redazione
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