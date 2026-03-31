Dopo il suo intervento in conferenza stampa, Hakan Calhanoglu ha raccontato le sue sensazioni a poche ore da Turchia-Kosovo, finale playoff per il Mondiale, anche ai microfoni del canale ufficiale della Federcalcio turca: "Sarà una partita difficile per noi, lo sappiamo - ha spiegato il centrocampista dell'Inter -. Il Kosovo ha buoni giocatori, ma noi non siamo arrivati fin qui facilmente, quindi in campo daremo tutto ciò che abbiamo. Dopo 24 anni vogliamo partecipare alla Coppa del Mondo, è il nostro primo obiettivo".