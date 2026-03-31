C'era anche Aleksander Čeferin, presidente della UEFA, al pranzo organizzato prima della finale dei play-off per i Mondiali tra Bosnia e Italia, in programma stasera a Zenica. Attorno al tavolo si sono seduti Vico Zeljković e Gabriele Gravina, presidente delle Federcalcio dei rispettivi Paesi, oltre ai vicesegretari generali della UEFA, Zoran Laković e Giorgio Marchetti, e al tennista Novak Djokovic

Sezione: News / Data: Mar 31 marzo 2026 alle 16:24
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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