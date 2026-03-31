C'era anche Aleksander Čeferin, presidente della UEFA, al pranzo organizzato prima della finale dei play-off per i Mondiali tra Bosnia e Italia, in programma stasera a Zenica. Attorno al tavolo si sono seduti Vico Zeljković e Gabriele Gravina, presidente delle Federcalcio dei rispettivi Paesi, oltre ai vicesegretari generali della UEFA, Zoran Laković e Giorgio Marchetti, e al tennista Novak Djokovic.

Predsjednik NS/FS BiH Vico Zeljković sastao se danas na prijateljskom ručku sa predsjednikom UEFA Aleksanderom Čeferinom, koji boravi u Bosni i Hercegovini povodom utakmice finala baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo.https://t.co/97XdR85ptI pic.twitter.com/MpBK56wqQS — NFS BIH (@NFSBiH) March 31, 2026