Tra i giocatori che non sono presenti ad Appiano Gentile in questi giorni, a causa degli impegni con le nazionali, c'è anche Denzel Dumfries. Il laterale, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, è sicuro del posto al Mondiale e sta già pensando praticamente alla sfida con la Roma, anche se oggi ha un'altra amichevole ad Eindhoven contro l'Ecuador.

La partita contro i giallorossi, che non avranno Wesley, potrebbe vederlo a maggior ragione tra i protagonisti. Sarà la sua terza di fila da titolare nell'Inter, più quella in nazionale vinta con la Norvegia e quella odierna. Anche se, per sua stessa ammissione, non è ancora ai suoi massimi livelli.