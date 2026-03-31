C'è voluto del tempo ma oggi tra Gian Piero Gasperini e Lorenzo Pellegrini c'è fiducia reciproca, al punto che il centrocampista viene considerato un'opzione significativa per la Roma dal proprio allenatore. Nonostante ciò, questo rapporto ha una data di scadenza, il 30 giugno, quando il giocatore e il club non saranno più legate da alcun accordo professionale. Però secondo la Gazzetta dello Sport le ultime 8 giornate di campionato potrebbero cambiare le carte in tavola e già qualche chiacchierata con l'entourage di Pellegrini a tema rinnovo c'è stata. Serve però uno sforzo da parte del classe '96, che oggi guadagna 6,5 milioni a stagione. Per rimanere dovrebbe accettare una forte decurtazione, arrivando a percepire 2-2,5 milioni perché la Roma non potrà spingersi oltre.

Sarà Pellegrini quindi a fare le proprie valutazioni, consapevole del fatto che a parametro zero farebbe gola a molte società. Alla finestra ci sono la Juventus, dove Luciano Spalletti lo stima, il Napoli (Antonio Conte lo aveva cercato due anni fa) e l'Inter, che ha ottimi rapporti con l'agente. Ad ogni modo, la priorità del giocatore è rimanere nella Capitale.