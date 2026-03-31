L'Atalanta non vuole cedere Marco Palestra. Sebbene ci sia ovviamente un interesse crescente attorno al laterale in prestito al Cagliari, secondo il Corriere della Sera l'intenzione dei bergamaschi oggi sarebbe quella di non privarsi del giocatore.

L'Inter, si legge, è già pronta con un'offerta da 35 milioni di euro per il ventunenne fresco di esordio in nazionale maggiore, secondo solo a Yildiz in Serie A per dribbling riusciti. Ma la Dea avrebbe deciso di trattenere il proprio gioiello. L'unico big sacrificabile del mercato estivo potrebbe essere Ederson, ma a non meno di 40 milioni di euro.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 31 marzo 2026 alle 10:34
Autore: FcInterNews Redazione
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