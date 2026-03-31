Curiosità non certo irrilevante in vista di Bosnia Erzegovina-Italia, in campo stasera a Zenica con in palio un biglietto per il prossimo Mondiale. Nonostante l'importanza della partita e della posta in palio, l'orologio del direttore di gara Clement Turpin non vibrerà in caso di gol perché non sarà disponibile la goal line technology.

Il motivo? Lo Stadion Bilino Polje non è attrezzato. In caso di dubbio sul fatto che un pallone abbia varcato completamente o meno la linea di porta la verifica verrà fatta direttamente dal VAR.