Nuovo capitolo del braccio di ferro tra il Napoli e Romelu Lukaku, che neanche oggi si è presentato a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti della squadra di Antonio Conte verso il big match contro il Milan. Un comportamento dopo il quale la società partenopea ha voluto prendere una posizione ufficiale: "SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato", si legge nella nota.