Mancano poche ore a Bosnia-Italia, Gattuso intenzionato a schierare lo stesso undici titolare sceso in campo contro l'Irlanda del Nord, con Pio Esposito dalla panchina. In campo questa sera anche Calhanoglu e Zielinski con Turchia e Polonia. Arrivano intanto novità importanti sul fronte calciomercato.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 31 marzo 2026 alle 17:06
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.