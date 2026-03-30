Tre vittorie, due sconfitte e un pari: questo il bilancio delle partite che hanno viste impegnate le sei squadre del Settore giovanile dell'Inter nello scorso week-end. Ecco il quadro completo con i risultati e i marcatori:

UNDER 19 FEMMINILE Campionato: Inter-Cesena 7-1 Reti: 4’, 59’, 69’, 73’ Saragoni, 19’ Giudici, 39’ e 44’ Ciurleo

UNDER 17 FEMMINILE Fase interregionale, 8ª giornata: Inter-Atalanta 7-2 Reti: 27’ e 41’ Ascone, 30’ Dall’Ava, 51’ Arfani, 73’ Serio, 75’ e 89’ Corraini.

UNDER 16 Campionato: Atalanta-Inter 2-2 Reti: 25’ e 78’ (rig.) Omini P.

UNDER 15 Campionato: Atalanta-Inter 1-0

UNDER 15 FEMMINILE Campionato interregionale: Inter-Atalanta 2-0 Reti: 51’ autogol, 70’ Della Morte

Finale “Bracco Cup”: Inter-Juventus 3-5 dcr (1-1 nei tempi regolamentari) Reti: Franceschi