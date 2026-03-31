Tra i reparti che potrebbero subire cambiamenti in casa Inter, nel corso dell'estate, c'è anche quello degli esterni. Dei cinque giocatori in rosa potrebbe restarne uno solo. Il punto fermo è infatti Federico Dimarco, arrivato ad altissimi livelli in questa stagione. Ha un contratto in scadenza nel 2027 ma le parti sono serene: se ne parlerà molto presto in un vertice.

Quanto agli altri, sicuramente non ci sarà più Matteo Darmian, in scadenza. Incerto l'avvenire di Dumfries, Luis Henrique e Carlos Augusto. L'olandese ha nell'accordo la famosa clausola da 25 milioni di euro, c'è sempre la Premier alla porta. Anche per Luis Henrique, come dimostra l'offerta del Bournemouth in gennaio. Se tale proposta dovesse tornare in auge, le porte sarebbero spalancate. A destra, infatti, l'Inter ha un sogno ed è Marco Palestra. L'alternativa è Diaby, che ha caratteristiche molto differenti, quelle che piacciono all'allenatore.

Infine la fascia sinistra, dove il rinnovo di Carlos Augusto è in stand-by. Il giocatore vuole garanzie sul minutaggio e in questo contesto ha un peso anche la situazione di Bastoni.