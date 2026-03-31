L'ex calciatore ed ex direttore sportivo del Bayern Monaco dal 2017 al 2023, Hasan Salihamidzic, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della partita di stasera tra Bosnia e Italia che vale la qualificazione al prossimo Mondiale. E riferendosi agli azzurri ha rivelato come avesse tenuto d'occhio in chiave mercato un giocatore dell'Inter: "Ho molto rispetto per tutti gli azzurri. Barella, ad esempio, è eccezionale e l'ho guardato spesso quando facevo il direttore sportivo al Bayern".