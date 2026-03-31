Ci siamo: stasera, a Zenica, l'Italia cerca il pass per il Mondiale contro la Bosnia. Gattuso punta su Bastoni, Dimarco e Barella nonostante il "fuoco amico".

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 31 marzo 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.