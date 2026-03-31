Claudio Marchisio ridimensiona quanto successo dopo Italia-Irlanda del Nord, quando Federico Dimarco e Guglielmo Vicario sono stati pizzicati dalle telecamere RAI mentre esultavano per la qualificazione della Bosnia a spese del Galles, evidentemente avversario più temuto dagli azzurri nella finale dei playoff per il Mondiale. "E' normale, è capitato a tanti, non solo agli italiani. Lo giustifico, dai - le parole dell'ex centrocampista della Juve a Controcalcio -. Quando guardi chi potresti chi incontrare o meno, cosa fai? Non festeggi? Tanto poi devi andare in campo e vincerla, non cambia niente. Vi ricordate l'intervista di Gary Neville che sbuffa quando capisce che sfiderà la Juve? Ecco, in quel caso accadde il contrario".