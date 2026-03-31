Luca Toni entra nel dibattito riguardante la nazionale italiana parlando attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport. In particolare a Toni viene chiesto dell'impatto dato da Pio Esposito con l'Irlanda del Nord al momento del suo ingresso in campo.

"Con le sue caratteristiche Pio è ideale sia per entrare se dovessimo andare sotto, un'eventualità che certo non mi auguro, sia per partire titolare. Sono sicuro che sarà della partita perché è in forma e psicologicamente è carico dopo i gol segnati con l'Inter".