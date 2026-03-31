A poche ore dalla sfida contro la Bosnia, che mette in palio un posto al prossimo Mondiale, Marco Materazzi prova a caricare la Nazionale italiana dell'amico ed ex compagno Gennaro Gattuso con le immagini epiche che arrivano dal glorioso 2006: "Forza Azzurri", il messaggio scritto da Matrix su Instagram, a corredo del video del suo gol segnato alla Repubblica Ceca. 

Sezione: News / Data: Mar 31 marzo 2026 alle 16:38
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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