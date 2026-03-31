Come prevedibile, in queste ore, stanno arrivando le reazioni della politica milanese e non solo rispetto alla notizia dell'inchiesta della Procura di Milano sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan con l'ipotesi di turbativa d'asta. Intervistato a margine di un evento, a Rozzano, Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha commentato così la vicenda: "Quando ci sono situazioni che devono essere investigate, dobbiamo sottolineare con soddisfazione il fatto che si voglia fare chiarezza da un lato e pulizia dall'altra - le sue parole riportate da Il Giorno -. Se sono preoccupato per gli Europei del 2032? Sono partite indipendenti tra loro. Peraltro, lo stadio è parte della società, non è un mondo a parte. Quindi come nella società ci sono pagine che meritano di essere analizzate, così può e deve avvenire nello stadio, dove poche persone non possono condizionare la vita di molti".

