Che il Barcellona abbia deciso di puntare su Alessandro Bastoni come rinforzo per la difesa non è più un mistero. Oggi El Mundo Deportivo, utilizzando i numeri tra Serie A e Champions League, spiega perché la scelta dei blaugrana sia ricaduta sul Nazionale azzurro di proprietà dell'Inter, rispetto a una concorrenza comunque di valore.

I big data supportano fortemente l'interesse del Barcellona per il giocatore di Casalmaggiore, sia in termini di dati puramente difensivi che di capacità di dialogare con i compagni. I nomi del tedesco Nico Schlotterbeck (26, Borussia Dortmund), del croato Josko Gvardiol (24, Manchester City), dell'olandese Micky van de Ven (24, Tottenham), del brasiliano Murillo (24, Nottingham Forest) e del portoghese Gonçalo Inácio (24, Sporting CP) sono finiti nel mirino del Barcellona. Tutti sono difensori centrali di alto livello con qualità interessanti per rinforzare la difesa del Barça, ma nel confronto complessivo, non raggiungono il livello di Bastoni .

Il pilastro difensivo dell'Inter si distingue dagli altri candidati come il migliore in duelli totali vinti (157) , duelli aerei vinti (62, a pari merito con Inácio) e contrasti effettuati (60) . Eccelle anche nel creare più occasioni (38) e nel fornire più assist (5). Inoltre, subisce più falli (28) dagli avversari, grazie al suo dribbling e alle frequenti incursioni offensive.

Un altro punto di forza di Bastoni è la sua capacità di impostare il gioco dalla difesa con passaggi precisi . L'italiano ha totalizzato 2.232 passaggi in questa stagione , completandone 1.961 , con una percentuale di successo dell'87% – cifre molto positive. Il suo compito principale è quello di dialogare con i compagni a centrocampo, utilizzando lanci lunghi e precisi passaggi filtranti per scardinare le linee avversarie. Tuttavia, a livello assoluto, il portoghese Gonçalo Inácio lo supera leggermente in questo aspetto grazie ai suoi 2.807 passaggi tentati e 2.513 riusciti . Il portoghese vanta anche il miglior record di recuperi palla (159) . Bastoni si posiziona al quarto posto in questa categoria, con 123.

Nonostante le sue impressionanti statistiche finora in questa stagione, Bastoni ha ancora margini di miglioramento. Uno di questi è il numero di falli commessi (52) , il più alto tra i potenziali difensori centrali del Barcellona. Queste infrazioni gli sono costate otto cartellini gialli tra Serie A e Champions League, anche se nessuno di essi si è tradotto in un cartellino rosso.

Nel frattempo, il brasiliano Murillo vanta il maggior numero di respinte (138 contro le 106 di Bastoni) e intercetti (38 contro i 28 di Bastoni) tra i difensori centrali analizzati, grazie alle sue impressionanti prestazioni in Premier League ed Europa League con il Nottingham Forest . Un altro punto da considerare in questo confronto è che le statistiche stagionali di Josko Gvardiol , nonostante giochi spesso come terzino sinistro, sono in qualche modo penalizzate dalla frattura alla tibia destra subita all'inizio di quest'anno con il Manchester City . Ciononostante, il croato è il più preciso (90,4%) nei suoi passaggi. In termini di gol, Bastoni ne ha segnati due , dietro a Van de Ven (6) e Schlotterbeck (4) , ma in linea con gli altri difensori centrali.

Tenendo conto di tutto ciò, è chiaro che Bastoni è il difensore centrale con le maggiori potenzialità per rinforzare la difesa del Barça. Ora arriva la parte difficile: convincere l'Inter a cedere uno dei suoi giocatori chiave. Se dovesse arrivare un'offerta significativa, i nerazzurri la prenderanno in considerazione per rafforzare il loro progetto a breve e lungo termine. E il Barcellona sembra determinato a fare un tentativo per lui quest'estate.