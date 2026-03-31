Con il futuro di Yann Sommer che appare segnato, resta da capire in casa Inter cosa accadrà invece a Josep Martinez. Neppure lo spagnolo, si legge su Tuttosport, sembra avere grosse chance per diventare titolare nella prossima stagione. Quella posizione dovrebbe essere ricoperta, nelle intenzioni dei dirigenti, da Guglielmo Vicario. Era il prescelto per il post-Onana, ma il Tottenham lo convinse ad andare in Premier League.

Il costo dell'operazione si aggira sui 18-20 milioni di euro, ma non è l'unico obiettivo possibile e oggi anche Tuttosport rilancia la notizia data da calciomercato.com secondo cui in lizza ci sarebbe anche Robin Risser, classe 2004, francese del Lens con cui i nerazzurri hanno già chiuso negli anni affari come quelli per Satriano e Diouf. Nel novero dei papabili restano Bento, Caprile, Lunin, Atubolu e Hornicek.