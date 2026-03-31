Arrivano da Footy Headlines le prime indicazioni riguardo alla maglia home dell'Inter per il 2026-27. La base resta ovviamente quella delle canoniche strisce nerazzurre, che avranno dei motivi a zig-zig alle estremità.

I loghi avranno il colore University Gold, una tonalità utilizzata da Nike tra il giallo e l'arancio. Tra le strisce nere e quelle blu, le prime risultano un po' più spesse. La maglia sarà a disposizione già da maggio 2026.

Foto: footy headlines.