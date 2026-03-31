Dopo 862 giorni di astinenza con la nazionale francese, Marcus Thuram è tornato a segnare. In un'amichevole, come sottolinea anche La Gazzetta dello Sport, ma è comunque una rete che può essere importante e l'interista ci ha aggiunto un assist. Thuram l'ha vissuta un po' come l'ultima occasione per ricordare a tifosi e ct chi è prima della lista che Deschamps dovrà diramare.

Nell'Inter, però, Thuram rischia comunque di non essere più un intoccabile, guardando all'estate. Il gol all'Inter gli manca da 51 giorni (8 febbraio, Sassuolo-Inter) e su dodici gol ne ha segnato appena uno decisivo, il primo con l'Ajax in Champions League,. Esposito e Bonny hanno più presenze di lui, pur con meno minuti. In ogni caso da oggi Thuram è di nuovo in gruppo. Chivu dovrà scegliere chi schierare tra lui e Pio al fianco di Lautaro.