Che all'Inter piaccia e non poco Marco Palestra, esterno classe 2005 attualmente in prestito al Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta, non è un mistero. Ultimamente i nerazzurri di Milano sono stati accostati con sempre maggiore frequenza al giocatore, ma la situazione non è affatto così semplice, anzi. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, i Percassi si aspettano di incassare 50 milioni dall'eventuale cessione del loro gioiello, cifra inarrivabile per l'Inter e per le altre possibili candidate italiane come il Napoli, che però non ha mai affondato il colpo e la Juventus, che lo apprezza molto.

In Viale della Liberazione dovrebbero prima cedere Denzel Dumfries, poi al massimo potrebbero inviare a Bergamo un'offerta da 30-35 più bonus, molto distante dal prezzo di 50 milioni fatto dall'Atalanta. Per questo si rischia di replicare quanto accaduto con Sandro Tonali e Riccardo Calafiori, vale a dire un addio alla Serie A per approdare in Premier League dove il 21enne di Buccinasco ha più di un ammiratore: piace tantissimo al Newcastle e lo stanno seguendo anche Arsenal e Tottenham. Inoltre, un altro club di grande livello lo verrà a vedere dal vivo.