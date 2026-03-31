Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, è stato protagonista della conferenza stampa alla vigilia del test match di lusso tra Croazia e Brasile, organizzata nel ritiro della squadra di Zlatko Dalic, a Orlando.

Parlando con i giornalisti, il nerazzurro ha introdotto così la sfida di prestigioso con i verdeoro: "Ci aspetta una gara impegnativa, sappiamo tutti che tipo di squadra sono, ma ci siamo preparati bene, li abbiamo analizzati e speriamo di disputare una buona partita. Sono soddisfatto della squadra, stiamo giocando ad alto livello, sia individualmente che a livello collettivo".

Il discorso, poi, si sposta sulla forza delle due rose, con Sucic che ci ha tenuti a fare una precisazione: "Non sono d'accordo sul fatto che il centrocampo sia il nostro unico reparto a livello di quello del Brasile, siamo una squadra completa. Abbiamo davvero un'ottima squadra. Dobbiamo restare uniti e lottare l'uno per l'altro".

Infine, passando agli argomenti relativi al club, Sucic è stato incalzato con una domanda sulle scintille che ci sono state nel finale del derby di Milano con Luka Modric: "E' stata una cosa di campo. Ognuno lotta per il proprio club, tra noi è tutto a posto".