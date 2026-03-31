Nelle scorse ore è stato rilasciato l'Osservatorio Wikipedia Football realizzato da Lundquist e pubblicato in anteprima da Calcio e Finanza, che ha analizzato la qualità delle voci dedicate ai principali club calcistici al mondo, con un focus specifico sulle società di Serie A. Un lavoro che mette insieme visibilità, qualità dei contenuti e solidità delle fonti per misurare un elemento sempre più centrale: la reputazione digitale del calcio.

L’Osservatorio ha analizzato le voci in lingua inglese dedicate a 80 squadre tra le più rilevanti all’interno del panorama globale: dalle partecipanti alla UEFA Champions League e alla FIFA Club World Cup per la stagione 2024-2025 agli ulteriori club inclusi all’interno della Top 50 del Ranking IFFHS aggiornato ad agosto 2025.

Guardando al campionato italiano, in testa c’è l’Inter, che si distingue per una voce particolarmente completa e ben strutturata: ampiezza delle informazioni, organizzazione chiara dei contenuti e un numero elevato di fonti garantiscono un elevato livello di affidabilità, sostenuto anche da una community attiva che assicura aggiornamenti costanti.

Al secondo posto la Juventus, che rappresenta un caso quasi unico nel panorama italiano: è infatti l’unico club a vantare una voce riconosciuta come “di qualità” sia nella versione italiana sia in quella inglese. Un elemento che riflette non solo la profondità dei contenuti, ma anche una forte attenzione alla dimensione internazionale della propria presenza digitale.

Completa il podio il Milan, che insieme a Inter e Roma rientra tra le voci più solide della Serie A: contenuti approfonditi, buona copertura delle fonti e una community ampia permettono di mantenere standard editoriali elevati nel tempo, con aggiornamenti regolari e una struttura coerente con i criteri enciclopedici.