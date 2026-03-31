Gian Piero Gasperini sta pensando a una mossa a sorpresa in vista di Inter-Roma della domenica di Pasqua. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico giallorosso potrebbe rilanciare dal 1' Angeliño. Ad oggi solo una suggestione, ma ci sono ragionamenti in corso.

La Roma non ha l'infortunato Wesley, restano Tsikimikas (mai stato in prima fila) e Rensch (si è adattato in quel ruolo). Lo spagnolo è però appena tornato dopo tanti mesi di allenamento da solo. Finora ha disputato 22 minuti in totale. Da valutare, alla ripresa odierna, le condizioni di Soulè e Hermoso.