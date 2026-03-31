Saranno due gli interisti in campo questa sera, al Philips Stadion di Eindhoven, in occasione dell'amichevole tra i Paesi Bassi e l'Ecuador. Secondo le informazioni di Voetbalprimeur, oltre al confermatissimo Denzel Dumfries, nella difesa a quattro degli Orange ci sarà anche Stefan de Vrij che farà coppia con Virgil van Dijk.

Nel caso questa indiscrezione fosse confermata, De Vrij, che è anche l'unico giocatore della rosa attuale ad aver giocato contro l'Ecuador nel 2014, collezionerebbe la 79esima presenza con la maglia della sua nazionale superando Ronald Koeman, suo ct.