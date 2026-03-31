"Con l'Irlanda del Nord nel primo tempo l’Italia ha fatto fatica ma perché la pressione comunque sull’Italia di andare al Mondiale è dieci volte tanto, forse di più rispetto all’Irlanda del Nord. Stasera è un'altra partita da vincere". Parola di Andrea Ranocchia che, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell'appuntamento di questa sera per l'Italia di Gattuso che dovrà affrontare la Bosnia Erzegovina per la finale dei playoff per il Mondiale. "Lo stadio è piccolo, sarà una bolgia però secondo me può anche un po’ aiutare perché ti accende un po’ quando c’è il tifo caldo, riesci anche a tirare fuori qualcosa in più" ha aggiunto prima di rispondere anche sul caso Lukaku scoppiato a Napoli.

Sull'ex compagno belga, entrato in conflitto con il club partenoeo per non essere rientrato nel capoluogo campano dopo aver lasciato la Nazionale.

"Strana notizia veramente strana. Adesso non so bisogna capire anche le varie motivazioni visto che lui ha spiegato un po’ sicuramente è un giocatore che è importante, si è sempre sentito importante e magari dopo un infortunio che l’ha tenuto fuori da tanto anche a livello mentale l’ha un po’ subito. Adesso bisogna capire veramente cosa è successo. Sicuramente il fatto che comunque con il mister ha sempre avuto un ottimo rapporto questo mi ha un po’ stupito".