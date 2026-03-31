Marcus Thuram è atteso oggi alla ripresa degli allenamenti dell'Inter ad Appiano Gentile. Il club, si legge su Tuttosport, si aspetta tanto in questo rush finale per lo Scudetto, anche perché finora il francese ha segnato soltanto 7 gol in 23 presenze in campionato, 12 in 36 in tutte le competizioni.

Nei prossimi due mesi all'Inter si aspettano un apporto decisivo. Poi si parlerà di futuro, che è attualmente in bilico. Arabia Saudita e Premier League restano sullo sfondo.