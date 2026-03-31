Nessuna sorpresa rispetto alle indiscrezioni di formazione di ieri: Gennaro Gattuso ha deciso di confermare l'11 titolare visto a Bergamo per la gara di stasera con la Bosnia che mette in palio l'ambitissimo posto al Mondiale 2026. Secondo le ultime notizie di Sky Sport, il ct va avanti con le sue idee puntando sul tandem d'attacco Kean-Retegui, con Francesco Pio Esposito pronto a subentrare dalla panchina, come era accaduto contro l'Irlanda del Nord giovedì sera.
PROBABILE ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.
Sezione: Focus / Data: Mar 31 marzo 2026 alle 13:38
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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