Protagonista di un'intervista doppia a The Athletic con il figlio Francisco, Sergio Conceicao ha ripercorso alcune tappe della sua carriera da giocatore, non mancando di citare il famigerato 5 maggio 2002 come punto più basso: "Ricordo una grande tristezza, credo che quello sia stato il momento più difficile. Avevamo trascorso l'intera stagione in testa alla classifica – ho avuto qualche infortunio – ma eravamo una grande squadra e abbiamo perso l'ultima partita contro la Lazio, perdendo così lo scudetto a favore della Juventus". 

Sezione: Copertina / Data: Mar 31 marzo 2026 alle 15:27
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.