Protagonista di un'intervista doppia a The Athletic con il figlio Francisco, Sergio Conceicao ha ripercorso alcune tappe della sua carriera da giocatore, non mancando di citare il famigerato 5 maggio 2002 come punto più basso: "Ricordo una grande tristezza, credo che quello sia stato il momento più difficile. Avevamo trascorso l'intera stagione in testa alla classifica – ho avuto qualche infortunio – ma eravamo una grande squadra e abbiamo perso l'ultima partita contro la Lazio, perdendo così lo scudetto a favore della Juventus".