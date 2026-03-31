Zlatko Dalic stravolgerà la formazione titolare della Croazia vista con la Colombia per il test match di lusso che metterà la sua squadra di fronte al Brasile nella notte italiana: "Avevamo un piano ben preciso quando siamo arrivati ​​negli Stati Uniti: faremo dei cambi, ci saranno sette nuovi giocatori in squadra rispetto alla Colombia. Vogliamo giocare una bella partita e confermare quanto fatto finora - le parole del ct croato -. Siamo davvero onorati di giocare contro il Brasile. Per me è la terza partita contro di loro, è motivo di orgoglio e onore, un indicatore del livello raggiunto dalla Croazia, del fatto che apparteniamo all'élite".

Per la cronaca, l'interista Petar Sucic è rimasto in campo un'ora venerdì scorso.