Nel corso dell'intervista rilasciata a Foot Truck, Nicola Zalewski ha ripensato alla foto fatta con Cristiano Ronaldo e Piotr Zielinski al termine di una sonora sconfitta della Polonia contro il Portogallo, un episodio che nel novembre 2024 fece molto discutere in patria: "So cosa successo sui media polacchi, ne ho parlato nello spogliatoio con Piotr Zieliński, e 'Zielu' ha detto che questa poteva essere la mia prima e ultima partita contro Cristiano Ronaldo, che non sapevo se avrei potuto rivederlo. Da piccolo, sul mio cellulare c'era solo Cristiano Ronaldo. Era il mio idolo. Ho scattato una foto a partita già persa. Non capisco perché ci sia tutto questo clamore".