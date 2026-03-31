Inizia oggi la rincorsa dell'Inter verso la sfida contro la Roma. Il gruppo si ritroverà ad Appiano Gentile per riprendere i lavori, con Marcus Thuram già di rientro dagli impegni con la nazionale.

In gruppo dovrebbe tornare da subito Lautaro Martinez, pronto per affrontare dal 1' la sfida alla Roma. Più complicata, invece, la situazione di Mkhitaryan, ieri unico ad allenarsi nel centro sportivo. 

Sezione: Focus / Data: Mar 31 marzo 2026 alle 08:28
Autore: FcInterNews Redazione
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