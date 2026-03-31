Alla fine del 2025, in Ungheria, è emerso l'interesse dell'Inter nei confronti dell'attaccante Andrej Vasiljevic, classe 2010 in forza al MTK Budapest (LEGGI QUI). Un interesse condiviso con altri club europei, attratti dal talento di questo ragazzo figlio d'arte. Ebbene, a spuntarla è stato l'Amburgo, che ha trovato l'accordo con il club proprietario del cartellino per 1,5 milioni più un altro milione di bonus e una percentuale su una eventuale futura rivendita.Vasiljevic raggiungerà la Bundesliga a partire dalla prossima estate.