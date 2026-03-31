Dopo aver espresso con sentimento la volontà di portare la Nazionale turca al Mondiale a 24 anni di distanza dall'ultima volta, Hakan Calhanoglu ha rivelato che gli piacerebbe incontrare quei giocatori che nel 2002 resero orgoglioso un intero Paese spingendosi fino alle semifinali del torneo disputato in Corea del Sud e Giappone. Un appello che ha emozionato Yıldıray Baştürk: "Ringrazio il nostro capitano per le sue parole gentili, lo sosteniamo con tutto il cuore. Spero che dopo questa partita potremo sederci a parlare e, si spera, andare in America", le sue parole riportate da Sporx.