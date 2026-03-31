"Sarà sicuramente una delle partite più importanti della mia vita", aveva detto nelle scorse ore Matteo Cocchi a proposito di Italia-Turchia Under 19, la sfida che potrebbe consegnare agli azzurrini la qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria. Un appuntamento che il terzino dell'Inter vivrà da protagonista, visto che partirà nell'undici titolare insieme all'altro nerazzurro Mattia Mosconi. Panchina per Jamal Iddrissou e Mattia Marello. Fischio d'inizio alle 15, allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.