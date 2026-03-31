Giornata InterNazionale in tutti i sensi quella di oggi, che vede in campo diversi giocatori dell'Inter in rappresentanza delle rispettive Nazionali, con obiettivi diversi tra loro. 

Innanzitutto, l'Italia stasera a Zenica (20.45) affronta la Bosnia nella finale playoff Mondiale, gara che vedrà coinvolti Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi.

Stessa posta in palio per Hakan Calhanoglu, che alle 20.45 a Pristina sfida con la Turchia il Kosovo e per Piotr Zielinski, in campo alla stessa ora a Solna per affrontare la Svezia con la sua Polonia.

Impegni amichevoli invece per la Croazia di Petar Sucic, che a Orlando affronta il Brasile alle 2 ora italiana, per Denzel Dumfries, in campo a Eindhoven alle 20.45 per Olanda-Ecuador e Manuel Akanji, che rappresenterà la Svizzera nella partita a Oslo contro la Norvegia (ore 18)

Sezione: News / Data: Mar 31 marzo 2026 alle 16:10
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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