"Non puoi tenere fuori Pio Esposito, è il giocatore che è più in forma direi del campionato", ha detto Nicola Amoruso a Radio TV Serie A in vista della sfida di stasera tra Bosnia e Italia, gara in cui a guidare dovrebbe essere, secondo l'ex bianconero, l'attaccante dell'Inter.

"Lui è molto bravo nel subentrare - ha continuato -. Ma lì bisogna andare a fare la partita, non devo aspettare il secondo tempo quindi devo mettere in campo i giocatori migliori quindi assolutamente Kean e Pio Esposito. Pio è un attaccante d’aria molto bravo nel difendere la palla, nel giocare con i compagni e infatti ricordiamo anche i tanti assist a Lautaro. È un giocatore completo, ma poi per l’entusiasmo che ha bisogna metterlo in campo: è giovane, ha voglia e ha voglia di fare la differenza. Quindi è assolutamente il giocatore che fa la differenza mentalmente, anche nell’Inter. La vera nota lieta positiva del nostro calcio è lui. Ripeto, è completo e a me piace anche mentalmente perché è uno che non ha paura di andare a fare la lotta, è uno che si mette a disposizione, lavora per la squadra, sa fare gol, è un giocatore che può migliorare ancora tanto quindi di sicuro per l’Inter ma anche per la Nazionale rappresenta il futuro".